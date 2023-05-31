Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 13:05

Жителей Камышина поздно предупредили об антитеррористических учениях

На улицах города камышане увидели большое число силовиков
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео t.me/zhestkamyshin

Кадр с видео t.me/zhestkamyshin

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Камышин Волгоградской области 31 мая прошли антитеррористические учения. Только заранее о их проведении жителей не предупредили. Камышане обратили внимание на большое число силовиков на улицах города, обменивались догадками, что происходит. Позже администрация Камышина на своих ресурсах сообщила о проведении учений.

- Уважаемые камышане, призываем вас сохранять спокойствие, не верить ложным слухам и домыслам. Доверяйте только проверенным источникам информации! – отметили в мэрии.

В городской администрации добавили, что учения были плановыми. Во время тренировки силовиков, в том числе, временно перекрывались некоторые дороги.

Напомним, в Камышине поздним вечером 27 мая неизвестный осквернил Вечный огонь в сквере Воинской славы. Происшествие попало на видео. Мужчину, который сжег в Вечном огне венки и цветы, ищет полиция.