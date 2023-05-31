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НовостиПроисшествия31 мая 2023 13:01

65-летнему волгоградцу грозит 8 лет колонии за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Инспектор ГИБДД не повелся на уловки нарушителя и не купился на взятку

Инспектор ГИБДД не повелся на уловки нарушителя и не купился на взятку

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

65-летний житель Серафимовичского района Волгоградской области отправится на скамью подсудимых за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД. Он сел за руль без прав, которых был лишен решением суда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По версии следствия, водителя остановили 12 апреля 2023 года в хуторе Большом. При проверке документов инспекторы ГИББД обнаружили, что мужчина лишен водительских прав. Тот попытался «замять» это дело за 12 тысяч рублей. Но сотрудник полиции был непреклонен.

Свою вину нарушитель полностью признал, а прокуратура Серафимовичского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.