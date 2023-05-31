В Волгоградской области увеличат расходы на переселенцев из аварийных домов и на жилье для сирот

Фото: Волгоградская областная дума

Из регионального бюджета на 2023 год могут увеличить расходы на реализацию государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области». Проект поправок 31 мая рассмотрели на заседании профильного комитета регионального парламента. Планируется увеличить расходы из казны на 1,3 миллиарда рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Если поправки будут приняты депутатами, то общая сумма расходов на госпрограмму составит более 8,2 миллиарда рублей. Уже определено, на какие именно цели пойдут дополнительные средства. Большая часть, а именно 937,7 миллиона рублей, будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья. Также увеличится финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и по подпрограмме по стимулированию развития жилищного строительства – в этом году вводятся дороги и инженерные сети в жилых комплексах «Долина», «Квартал» и «Гранд Авеню».

- Согласно вносимым изменениям в 2023 году более полумиллиарда рублей предлагается добавить на реализацию государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области», в том числе - решение вопросов водоотведения, - отметили в думе.

Напомним, в декабре депутаты определили расходную часть бюджета Волгоградской области в 160 миллиардов рублей.