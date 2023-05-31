В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршрутками под Волгоградом

Медицинская помощь понадобилась четырем пассажирам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четверо пассажиров двух маршруток пострадали в аварии, которая произошла в Волжском накануне, 30 мая. Маршрутное такси №44 перевернулось набок, а внедорожник и вовсе раскурочило, но, к счастью, в такой страшной аварии медицинская помощь понадобилась не всем. Облздрав сообщил сайту volgograd.kp.ru о том, как себя чувствуют пострадавшие спустя сутки.

- В результате ДТП помощь потребовалась четырем женщинам разного возраста: 27, 35, 36 и 70 лет. Их доставили в больницу имени Фишера, - сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения.

Состояние самой взрослой пострадавшей пациентки врачи оценивают как тяжёлое. По прибытию, ее госпитализировали в реанимационное отделение. Всем остальным была оказана необходимая медицинская помощь, после они были отправлены на амбулаторное лечение домой.