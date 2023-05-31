В Волгограде предприятие из 16 кило фарша произвело 800 кило сарделек Фото: Мария ЛЕНЦ

Россельхознадзор Волгоградской области в ходе мониторинга обнаружил предприятие, которое из небольшого количества сырья произвел большую партию мясной продукции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, это удалось выявить благодаря системе «Меркурий».

- На площадке хозяйственного субъекта оформлены производственные сертификаты на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья, а именно из 16 кг фарша куриного было выработано 800 кг сарделек, - сообщили в надзорном ведомстве.

Россельхознадзор зафиксировал нарушение закона и требований. Впоследствии предприятию выдали предостережение.