В Волгоградской области 39-летний мужчина ударил топором сожителя матери

Уголовное дело направлено в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Серафимовичского района направила в суд уголовное дело на 39-летнего мужчину. Его будут судить за покушение на убийство. Мужчина во время застолья ударил топором сожителя своей матери. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Происшествие случилось 3 марта. Мужчины распивали алкоголь, произошел конфликт, который едва не обернулся убийством. Обвиняемый схватил топор, которым нанес несколько ударов по голове противника. Пострадавший сумел выжить благодаря своевременной помощи медиков.

Напавший полностью признал вину. Было утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Серафимовичский районный суд. 39-летний мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет колонии.