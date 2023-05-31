Андрей Матасов возглавил Отделение ГИБДД в Новоаннинском районе

ФОТО: телеграм-канал "Администрация Новоаннинского муниципального района"

В Волгоградской области кадровые перестановки в правоохранительных органах. Так, в Новоаннинском районе новым начальником ОГИБДД ОМВД стал капитан полиции Андрей Матасов. Об этом сообщает телеграм-канал Администрации района.

Андрею Матасову 42 года. Свою карьеру в органах он начал в 2002 году в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. С 2012 по 2018 год был ведущим специалистом в охотнадзоре, а с 2019 до недавнего времени работал в Управлении ГИБДД по городу Москве.

Стоит напомнить, что на сотрудниках ГИБДД по Новоаннинскому району лежит огромная ответственность обеспечивать правопорядок, так как через этот район проходит федеральная автомобильная дорога Р-22 «Каспий», соединяющая несколько крупных городов.