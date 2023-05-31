Волгоградская область направила очередной груз помощи участникам спецоперации

Фото: администрация Волгоградской области

Из Волгоградской области в зону специальной военной операции на Украине отправились очередные большегрузы. Машины повезли дизельгенераторы, дополнительную экипировку, продукты военнослужащим. Груз помощи был приобретен на деньги фонда «За Победу». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, жители, предприятия, общественные объединения продолжают помогать участникам СВО.

За все время работы фонда на его счет поступило 684 миллиона рублей. Из них были потрачены 550 миллионов на покупку дополнительного военного снаряжения и оборудования, предметов быта.

- На основании заявок от командиров мы формируем партии для отправки в воинские части. Договоры заключаются непосредственно с производителями или с торговыми домами при производстве. Это позволяет уходить от излишних наценок, - заявил первый заместитель председателя Волгоградской областной думы, председатель наблюдательного совета фонда «За Победу» Сергей Булгаков.