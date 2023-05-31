Волгоградский водитель «девятки» разом решил избавиться от тонировки и стекол

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Многие водители пренебрегают правилами тонировки, но после встречи с полицейскими вынуждены сдирать затемненную пленку. Один водитель из Волгограда решил избавиться от тонировки радикальным способом. Инспекторы ГИБДД остановили 30 мая в Дзержинском районе «ВАЗ-2109», молодой водитель взял баллонный ключ и разбил им боковые стекла, на которых была тонировка.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по Техническому регламенту любая тонировка разрешена на заднее и боковые задние стекла. На лобовом может быть затемненная пленка шириной до 14 сантиметров, и клеится она на верхней части.

- На ветровое стекло может быть наклеена прозрачная пленка, светопропускание которой должно превышать 70%. Такой же процент светопропускания разрешен для передних боковых стекол, - отметили в региональной полиции.