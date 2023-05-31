Видео задержания подозреваемого в сексуальном насилии над 8-летней девочкой

ФОТО: кадры оперативной съемки

В Волгограде задержан 48-летний насильник, который приставал к 8-летней девочке в подъезде одного из многоквартирных домов. Момент задержания запечатлели сотрудники правоохранительных органов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

В дежурную часть отдела полиции по Тракторозаводскому району тревожное сообщение о домогательствах взрослого к ребенку поступило 27 мая. В ходе проведения оперативно-розыскных оперативники задержали 48-летнего волгоградца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В момент задержания подозреваемый не спеша разгуливал по улице с алкоголем в руках, но увидев за собой погоню, бросил все и кинулся бежать. Впрочем, далеко он не ушел и был задержан сотрудниками полиции.

Следственное управление СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».