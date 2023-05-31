Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 8:34

Видео задержания подозреваемого в сексуальном насилии над 8-летней девочкой

Момент задержания попал на кадры оперативной съемки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
ФОТО: кадры оперативной съемки

ФОТО: кадры оперативной съемки

В Волгограде задержан 48-летний насильник, который приставал к 8-летней девочке в подъезде одного из многоквартирных домов. Момент задержания запечатлели сотрудники правоохранительных органов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

В дежурную часть отдела полиции по Тракторозаводскому району тревожное сообщение о домогательствах взрослого к ребенку поступило 27 мая. В ходе проведения оперативно-розыскных оперативники задержали 48-летнего волгоградца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В момент задержания подозреваемый не спеша разгуливал по улице с алкоголем в руках, но увидев за собой погоню, бросил все и кинулся бежать. Впрочем, далеко он не ушел и был задержан сотрудниками полиции.

Следственное управление СК России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».