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НовостиОбщество31 мая 2023 8:21

В Волгоград и область большинство мигрантов приезжают из Таджикистана

С начала года в регион прибыли 1,5 тысячи иностранцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Большинство приезжих останавливаются в Волгограде

Большинство приезжих останавливаются в Волгограде

Фото: Екатерина СИМОХИНА

С января по март 2023 года в Волгоградскую область переехали 10 115 человек. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата. Большинство из них прибыли из других регионов страны. 14% прибыли из других стран.

Волгоград и область для проживания выбрали 1 462 иностранцев. Большинство мигрантов приехали из Таджикистан – 21,8 от общего числа прибывших из других стран. На втором и третьем местах соответственно граждане Армении (19,6%) и Узбекистана (11,2%).

Переезжающие в Волгоградскую область, в основном, останавливаются в городах – 72%. Только 28% выбирают жизнь в сельской местности. Большинство переезжают в Волгоград, также в тройке Волжский и Городищенский район. Наименее интересны приезжим Руднянский, Даниловский и Фроловский районы.