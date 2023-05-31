В Волгоград и область большинство мигрантов приезжают из Таджикистана

Большинство приезжих останавливаются в Волгограде Фото: Екатерина СИМОХИНА

С января по март 2023 года в Волгоградскую область переехали 10 115 человек. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата. Большинство из них прибыли из других регионов страны. 14% прибыли из других стран.

Волгоград и область для проживания выбрали 1 462 иностранцев. Большинство мигрантов приехали из Таджикистан – 21,8 от общего числа прибывших из других стран. На втором и третьем местах соответственно граждане Армении (19,6%) и Узбекистана (11,2%).

Переезжающие в Волгоградскую область, в основном, останавливаются в городах – 72%. Только 28% выбирают жизнь в сельской местности. Большинство переезжают в Волгоград, также в тройке Волжский и Городищенский район. Наименее интересны приезжим Руднянский, Даниловский и Фроловский районы.