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НовостиОбщество31 мая 2023 7:17

В Волгоградской области в 2022 году требовались медики и соцработники

Специалисты отметили дефицит кадров сразу в нескольких сферах
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Медики сейчас в остром дефиците

Медики сейчас в остром дефиците

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области оценили ситуацию с кадрами в различных сферах занятости в 2022 году. Так, специалисты отметили, что наибольшая потребность в сотрудниках сферы здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

На момент проведения исследования в октябре 2022, в регионе было открыто 19 тысяч вакансий в различных областях. Острая нехватка отмечалась в сфере здравоохранения и социальных услуг – примерно 17% от общего количества, - а также обрабатывающие производства – почти 16%.

Также дефицит был обнаружен среди специалистов вышей квалификации, рабочих в сферах промышленности, транспорта, строительства.