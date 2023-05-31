В Волгоградской области в 2022 году требовались медики и соцработники

Медики сейчас в остром дефиците Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области оценили ситуацию с кадрами в различных сферах занятости в 2022 году. Так, специалисты отметили, что наибольшая потребность в сотрудниках сферы здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

На момент проведения исследования в октябре 2022, в регионе было открыто 19 тысяч вакансий в различных областях. Острая нехватка отмечалась в сфере здравоохранения и социальных услуг – примерно 17% от общего количества, - а также обрабатывающие производства – почти 16%.

Также дефицит был обнаружен среди специалистов вышей квалификации, рабочих в сферах промышленности, транспорта, строительства.