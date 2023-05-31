В Волжском водитель фургона сбил во дворе 6-летнего мальчика на велосипеде

Мальчика увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 30 мая, в Волжском под колеса фургона попал 6-летний мальчик на велосипеде. Это произошло около пяти часов вечера. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в это время 35-летний водитель «Газель-2766» ехал по внутридворовой дороге дома №399 на проспекте Ленина. Мужчина не увидел ребенка, который ехал по дороге.

- Ребенок двигался слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, - уточнили в пресс-службе полиции региона.

Добавим, что в этот же день в Михайловском районе 54-летний водитель сбил 19-летнего велосипедиста, которого также госпитализировали с травмами.