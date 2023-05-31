В ЦПКиО Волгограда с 1 по 4 июня устроят ванильно-пенные бои

Фото: администрация ЦПКиО

Уже завтра наступит календарное лето. Для волгоградской ребятни оно начнется с пенных боев в ЦПКиО. С 1 по 4 июня в парке будут проходить активные развлечения для детей. При этом пенным боям, ставшим уже традиционными, не помешают мошка и комары. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали директор ЦПКиО Андрей Еркин.

- В связи с появлением мошек в пену будут добавлять специальный раствор ванили, чтобы можно было победить мошку и сделать пребывание на открытом воздухе комфортнее, - отметил Андрей Еркин.

Ранее весь парк уже обработали от комаров, клещей и мошки. По словам директора, надоедливых насекомых стало меньше.

А пенные бои будут проходить с 1 по 4 июня каждый час с 12.00 до 18.00.