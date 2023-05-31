Волгоградские депутаты изменят процедуру проведения выборов на случай военного положения

В регионе подготовили поправки к процедуре выборов на случай военного положения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области выборы и референдумы могут проходить в измененном формате при введении военного положения. Законопроект с поправками внесла в региональную думу областная избирательная комиссия.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на проект документа, изменения связаны с принятием нескольких федеральных законов, которые были приняты в 2023 году. Так Центральная избирательная комиссия России наделяется полномочиями определять особенности составления списков избирателей, участников референдума, протоколов об итогах голосования и результатов выборов. Запрещается агитация через сайты и социальные сети, которые заблокированы Роскомнадзором. На избирательные участки допускаются только аккредитованные журналисты, которые оформлены в СМИ по трудовому договору.

Кроме того, отменяются положения, которые регулируют порядок голосования по открепительным удостоверениям.

Законопроект регламентирует процедуры выборов и референдумов не только при военном положении, но также при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ рассмотрят на ближайшем заседании Волгоградской областной думы.