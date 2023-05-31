Волгоградский Роспотребнадзор рассказал курильщикам о вреде табака Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о вреде курения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, такие мероприятия проводятся во всех региона страны. Многие знают, что в табачном дыме содержится более 4000 химических веществ, из которых 250 крайне вредны, а 69 – опасные канцерогены.

- Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти. В настоящее время, по данным ВОЗ, табакокурение приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире, - напомнили в ведомстве.

В РФ от курения умирает более 400 тысяч человек в год. Это даже превышает статистику смертность в результате ДТП, СПИДа или наркотиков. Однако далеко не все могут отказаться от курения, но эксперты рекомендуют позаботиться о своем здоровье и здоровье будущих поколений.