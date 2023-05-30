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НовостиОбщество30 мая 2023 16:25

В центре Волгограда на две ночи перекроют движение по Второй продольной

Ограничения связаны с установкой опор
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мучения автомобилистов продлялся всего несколько дней и в ночное время суток

Мучения автомобилистов продлялся всего несколько дней и в ночное время суток

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дорогах Волгограда вводят временные ограничения для передвижения транспорта. На протяжении двух ночей - с 30 по 1 июня, - проезжая часть по улице Рокоссовского будет перекрыта, как сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба мэрии города-героя.

- С 22.00 30 мая по 4.00 31 мая и с 22.00 1 июня по 4.00 2 июня временно приостанавливается движение автомобильного транспорта на участке от улице Двинской до Ткачева, - сообщили в администрации Волгограда.

В это время над проезжей частью дороги улицы Рокоссовского будут устанавливать опоры. Движение по этому участку дороги будет прекращено в целях безопасности.