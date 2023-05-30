В Волгограде пожарные спасли кота и шпица из загоревшейся пятиэтажки

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде 30 мая случился пожар в пятиэтажном доме в Краснооктябрьском районе. Сообщение о ЧП диспетчерам поступило в 16.27. Выяснилось, что в квартире на третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Прибывшие спасатели эвакуировали из дома 10 человек. Кроме того, были спасены братья наши меньшие. Из загоревшегося жилого дома вынесли кота и собаку породы шпиц. Испуганные домашние животные бросились на руки пожарным, которые спасли их. Уже на улице кот и песик пришли в себя, отдышались и вернулись к своим хозяевам.

Огонь сотрудники 2-й пожарно-спасательной части потушили менее чем за полчаса. Горение было ликвидировано в 16.52. По предварительной информации, пострадавших нет.