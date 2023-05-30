Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: о причинах несвоевременного вывоза ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» сообщает, что из-за изменения режима приема на объектах обработки ТКО Группы Компаний «Чистый город» возникли трудности с транспортированием отходов с мест накопления. Спецтранспорт регионального оператора с конца апреля ежедневно стоит в огромной очереди для выгрузки отходов.

Ранее региональный оператор сообщал, что подобные простои спецтранспорта перед въездом на объект обработки, делают невозможной плановую работу по вывозу ТКО с контейнерных площадок Волгоградской области – это повлекло за собой срыв графиков вывоза ТКО и негативно сказалось на санитарно-эпидемиологической обстановке г. Волгограда и области.

С 28 мая ситуация еще больше усугубилась: было сокращено не только время приема на объект, но и фактически стали принимать меньшее количество единиц техники для осуществления разгрузки. Так 28 мая на мусоросортировочном комплексе (МСК) ООО «Ресурс-Лайн» в Светлоярском районе не смогли осуществить выгрузку 28 единиц спецтехники регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград», 29 мая не разгрузились 42 мусоровоза. Отметим, что эта техника, которая обслуживает пять районов: Центральный, Дзержинский, Советский, Кировский и Красноармейский районы г. Волгограда с численностью населения порядка 600 тысяч жителей.

Предполагаем, что сложившаяся ситуация – намеренная попытка дискредитировать репутацию регоператора. Видя, что, региональный оператор справляется и делает все возможное в сложившихся реалиях, Группа Компаний «Чистый город» еще больше, искусственно и без объяснения причин усугубила без того не простую ситуацию, замедлив работу МСК. На сегодняшний день эта компания-монополист, а сложившаяся ситуация говорит об их амбициях занять рынок вывоза отходов, который сейчас находится в зоне ответственности ООО «Ситиматик-Волгоград».

Напомним, что уведомление об очередном, безосновательном, сокращении времени приема отходов в два раза поступило от операторов по обработке ТКО группы компаний «Чистый город» (ООО «Ресурс-Лайн» и ООО «Индустрия чистоты») в адрес регоператора 27 апреля.

По ряду объективных причин, у регионального оператора сформировалась задолженность перед операторами по обработке и размещению отходов. В настоящее время региональным оператором подготовлен график погашения задолженности, который направлен в адрес операторов, ведутся переговоры. ООО «Ситиматик-Волгоград» надеется на восстановление графика работы объектов, согласно договору.

Региональный оператор предпринимает дополнительные меры для своевременного вывоза отходов с площадок г. Волгограда и Волгоградской области, такие как:

- операторами по транспортированию ТКО организована работа в 2 смены;

- приняты меры по привлечению дополнительной спец техники, так как в сложившейся ситуации, перевести объём образуемых отходов за короткий промежуток времени возможно только при увеличении количества спецтехники;

- подрядной организацией ООО «Ситиматик-Волгоград» дополнительно приобретена новая техника для вывоза крупногабаритных отходов и транспортирования отходов с площадок временного накопления, которые расположены на территории Волгоградской области. Проблемы с площадками временного накопления возникли из-за того, что вместо трех положенных рейсов, сейчас делается один. Бывает, что спецтехника, заходя на территорию мусоросортировочного комплекса, становится в очередь, так и не дождавшись выгрузки.

Региональный оператор продолжает принимать все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, сложившейся с вывозом ТКО, и надеется, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Просим жителей отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

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