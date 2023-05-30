В Волгограде 31 мая без электричества останутся 3 района

В трех районах не будет света в среду Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за планового ремонта и профилактики электрооборудования в среду в Волгограде обесточат 3 района. Отключения электричества не будут масштабными. Света не будет в домах на 13 улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 31 мая временно не будет в Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе без света останутся с 9.00 до 17.00 дома на ул. Чайковского, 37, 39, 45-65, 48-66, ул. Белинского, 15а, ул. Лермонтова, 5-19, в пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1. В Советском районе с 9.00 до 14.00 обесточат ул. Степную, 2-8, 4а, 12, 14, 14б, 16, 17, 18-32, 18а, 18б, 18г, 23, 25, 27, 31-37, 34, ул. Голубятникова, 11-21, ул. Крымскую, 86, ул. Тимирязева, 9. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 свет отрубят на ул. Перископской, 16б, 17-33, 28, ул. Караванной, 1-11, ул. Компасной, 1-13, 4-18, ул. Штурманской, 2-12, 3-13, ул. Староладожской, 1-19, 2-14.