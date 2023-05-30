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НовостиПолитика30 мая 2023 13:28

В Волгограде трем участникам СВО вручили награды

Церемония состоялась в музее-панораме
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 30 мая состоялась торжественная церемония вручения наград участникам специальной военной операции на Украине. Награждение прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», орден Мужества был вручен добровольцу отряда «Барс 1» Мурату Аймухамбетову. Старший сержант Илья Железнов был награжден медалью Жукова. Медаль Луганской Народной Республики «За боевые заслуги» вручили добровольцу специального отряда «Барс 7» Борису Распопину.

Награды вручали врио военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.