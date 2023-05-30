В Волгограде ищут 33-летнего мужчину с татуировкой на левой руке

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде ведутся поиски 33-летнего Романа Мануковского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 24 мая, в тех пор его местонахождение неизвестно. Их особых примет – татуировка на левой руке.

У Романа карие глаза, русые волосы, плотное телосложение, рост около 180 сантиметров. Он был одет в сине-серую ветровку, темные спортивные штаны и черно-красные кроссовки.

Жителей региона просят оказать содействие в поиске пропавшего мужчины. Информацию о возможном местонахождении необходимо сообщить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.