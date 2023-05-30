Фото: пресс-служба АВО.

30 мая в Волгоградской области открылось отделение фонда «Защитники Отечества». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, он начнет работу с заявителями уже 1 июня. Обратиться в отделение смогут участники спецоперации, а также семьи погибших.

- В числе задач — содействие в получении мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, - уточнили в областной администрации.

Также заявители смогут пройти переобучение, им будут помогать с трудоустройством, решением бытовых проблем, в том числе предоставят услуги ухода и адаптацию помещения под нужды инвалидов.

Комитет соцзащиты подготовил 35 соцработников.

- В каждом районе области будут работать социальные координаторы - большая команда, которая будет выполнять все задачи, сотрудничать с уже работающим областным центром поддержки участников СВО и их семей, - отметила руководитель филиала Анна Ганцева.