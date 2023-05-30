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НовостиПроисшествия30 мая 2023 12:09

В Волгоградской области вступил в силу приговор подростку, угрожавшему ножом директору школы

Защите хулигана не удалось сократить срок
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Приговор вступил в законную силу

Приговор вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд 30 мая рассмотрел апелляцию на приговор 16-летнему подростку. Юноша из Волжского был признан виновным в хулиганстве. Его защите не удалось обжаловать решение Волжского городского суда. Приговор был оставлен без изменений, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Подросток 25 октября прошлого года, будучи пьяным, ворвался в школу №6 Волжского, где раньше учился. Он потребовал позвать на разговор директора, надеясь, что его возьмут обратно. Когда руководитель общеобразовательного учреждения к нему подошла, хулиган достал нож и начал угрожать. Сотрудники школы нажали тревожную кнопку, прибывшие полицейские задержали подростка.

Волжанин полностью признал вину. Его наказали лишением свободы сроком на 1 год в воспитательной колонии. Сторона защиты попыталась оспорить решение.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости указанного приговора, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу, - отметили в надзорном ведомстве.