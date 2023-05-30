Карантин по бешенству ввели в Волгоградской области из-за домашней кошки

Одна домашняя кошка теперь держит в страхе весь хутор Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хуторе Перекопка Клетского района Волгоградской области объявлен карантин по бешенству. Всему причиной – обычная домашняя кошка, которая была заражена опасной инфекцией. Информация об объявленных ограничениях появилась в открытом доступе на сайте комитета ветеринарии региона.

Несчастная домашняя Мурка страдало затяжной болезнью, но после того, как хозяева решили дать ей лекарство, она поцарапала и начала кусаться. После того, как животное погибло, ее труп кошки был отправлен на обследование. Позже версия, что кошка была заражена бешенством, которое и стало причиной ее гибели.