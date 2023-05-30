УФАС запретило рекламу с женскими ягодицами и насмешкой над бедными в Волгограде

Фото: Федеральная антимонопольная служба

Экспертный совет регионального УФАС России оценил наружную рекламу на улицах Волгограда. Антомонопольщики рассмотрели слоганы средств для ухода за кожей, а также жилого комплекса. Один из спорных текстов был признан непристойным, а другой – недопустимым в соответствии с нормами морали. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на решение УФАС.

Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба на рекламный слоган средств для ухода за кожей «Вылюби свою кожу». Еще на баннере были изображены женские ягодицы в открытых бикини на фоне пляжа. Реклама находилась напротив Мамаева кургана. В УФАС определили, что размещение рекламы рядом с главной высотой России не запрещается. Однако формулировки были недопустимы. Используемое выражение эксперты посчитали непристойным, а несуществующее слово «вылюби» воспринимается как производное от мата.

Также была дана оценка рекламе жилого комплекса с текстом «Мама говорит: «Когда любят, покупают квартиры в центре». УФАС посчитал, что слоган создает и формирует негативное отношение к лицам, которые не могут себе позволить, исходя из материального состояния, купить квартиру в центре. Рекламу признали недопустимой в соответствии с действующими нормами морали и нравственности.