Под Волгоградом подрядчика оштрафовали за плохое обустройство парка

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 мая Ленинский райсуд Волгоградской области вынес приговор 38-летнему коммерсанту за плохое благоустройство парка на улице Совхозной в селе Заплавное. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, администрация заключила контракт с подрядчиком на сумму 3,3 миллиона рублей.

- Однако в ходе надзорной проверки выявлено, что работы выполнены не в полном объеме: более чем на 150 м² меньше установлено тротуарной плитки, вместо 8 фактически установлено 4 мемориальных стенда. Стоимость оплаченных, но не выполненных работы превысила 300 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.

Мужчина отрицал свою вину, однако после предъявление неопровержимых доказательств она во всем сознался. Подрядчик возместил ущерб, устранил недостатки. Также его оштрафовали на 100 тысяч рублей.