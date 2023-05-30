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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:19

В аэропорту Волгограда на 5 часов задержали самолет до Уфы

Полет не состоялся из-за повышенной вибрации правого двигателя
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пассажирам рейса пришлось просидеть в аэропорту около 5 часов

Пассажирам рейса пришлось просидеть в аэропорту около 5 часов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Неприятный инцидент произошел в Волгоградском аэропорту накануне, 30 мая. Рейс авиакомпании «Азимут», не смог вылететь из Волгограда в Уфу, и был задержан на пять часов. У лайнера возникли проблемы с двигателем, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта.

- В В 13:40 экипаж самолета запросил у диспетчеров аэропорта Волгограда возврат на стоянку из-за повышенной вибрации правого двигателя, - подтвердили информацию в пресс-службе.

На протяжении пяти часов пассажиры пробыли в зале ожидания, После диагностики, тестирования и оформления документации самолета, они все же смогли вылететь в Уфу около 18:49.