В аэропорту Волгограда на 5 часов задержали самолет до Уфы

Пассажирам рейса пришлось просидеть в аэропорту около 5 часов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Неприятный инцидент произошел в Волгоградском аэропорту накануне, 30 мая. Рейс авиакомпании «Азимут», не смог вылететь из Волгограда в Уфу, и был задержан на пять часов. У лайнера возникли проблемы с двигателем, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта.

- В В 13:40 экипаж самолета запросил у диспетчеров аэропорта Волгограда возврат на стоянку из-за повышенной вибрации правого двигателя, - подтвердили информацию в пресс-службе.

На протяжении пяти часов пассажиры пробыли в зале ожидания, После диагностики, тестирования и оформления документации самолета, они все же смогли вылететь в Уфу около 18:49.