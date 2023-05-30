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НовостиЗдоровье30 мая 2023 8:48

За неделю 24 жителя Волгоградской области заразились гриппом

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил среднемноголетние значения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

В регионе выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области в конце весны резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Число заразившихся превысило среднемноголетний уровень для мая. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, за прошедшую неделю грипп был подтвержден у 24 жителей. Всего с симптомами ОРВИ к медикам обратились 9 309 человек.

В основном грипп был выявлен у взрослых. Среди респираторных вирусов большинство волгоградцев на прошлой неделе подхватили риновирус и парагрипп.

Санитарные врачи отмечают, что рост заболевания возможен из-за несоблюдения элементарных гигиенических мер, а также из-за пребывания большого числа людей в закрытых пространствах – торговых центрах, поездах, автобусах, самолетах.