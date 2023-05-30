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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:28

В Волжском 34-летняя женщина-водитель устроила массовое ДТП с пострадавшим

Авария произошла днем 29 мая
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ДТП случилось на перекрестке улиц Пушкина и Александрова

ДТП случилось на перекрестке улиц Пушкина и Александрова

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

34-летняя женщина-водитель устроила массовое ДТП с пострадавшим на перекрестке улиц Пушкина и Александрова в городе Волжском днем 29 мая. Волжанка на «Киа Спортаж» врезалась в ВАЗ, от удара тот отбросило на Hyundai Creta, сообщили в главке МВД по Волгоградской области. По предварительным данным, автоледи не уступила дорогу участникам дорожного движения, у которых был приоритет.

- 34-летняя водитель «Киа Спортаж» на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114» под управлением 31-летнего водителя, – рассказали в ведомстве.

В результате в массовом ДТП пострадал один человек - пассажирку «ВАЗа» с места аварии увезли в больницу.