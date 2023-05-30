Волгоградцы летом могут подработать продавцом мороженого и трактористом

У продавцов мороженого не самая высокая зарплата, но точно самая позитивная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградцам рассказали о временной подработке, которую можно найти временную подработку. Чаще всего летом людей ищут продавцов – это 9,8% компаний готовы были нанять продавцов-кассиров и продавцов-консультантов, 8% - барменов и официантов, 5,5% - поваров и пекарей. Хуже всего набирают курьеров и водителей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

Самой хлебной подработкой является менеджер по туризму на летний сезон, а именно - обработка заявок по телефону. Работодатель обещает, что зарплата составит от 32 000 до 70 000 рублей на руки. Недалеко ушла и вакансия, которая требует «работы руками» - механизатор/тракторист на агропредприятие. Их заработная плата составит от 40 000 до 80 000 рублей. Консультант шеринга на электросамокатах также может получать от 40 000 рублей на руки, но нужно учитывать важное условие - готовность находится на воздухе 6 часов в день.

А вот продавец мороженого и садовник-озеленитель могут рассчитывать на более скромные заработки – по 26 000 и от 24 тысяч рублей соответственно.

Как показал опрос, 13% жителей региона уже прибегает к сезонной подработке, а 46% пока только хотели найти ее.

Способов найти сезонную подработку несколько. Первый и самый понятный через сервисы по поиску работы. Второй - тематические группы в соцсетях и телеграм-каналы. Четвертый - объявления в СМИ и на досках объявлений, четвёртый сценарий — вернуться к тому работодателю, у которого вы уже отработали прошлый сезон и вам понравилось. Важно помнить, что даже в такой форме работы необходимо оформлять трудовые отношения, узнать условия работы и приготовиться к напряженной работе.