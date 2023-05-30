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НовостиОбщество30 мая 2023 7:30

На юге Волгограда на ночь закроют железнодорожный переезд

Движение запретят для автомобилей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Движение будет перекрыто в ночь со 2 на 3 июня

Движение будет перекрыто в ночь со 2 на 3 июня

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Красноармейском районе Волгограда в ночь со 2 на 3 июня закроют железнодорожный переезд на улице Моцарта. Проезд автомобилей будет запрещен из-за ремонта, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации.

Для автомобилистов перекроют переезда на улице Моцарта с 20.00 2 июня до 8.00 3 июня.

Напомним, в Красноармейском районе с 1 марта для машин был закрыт на ремонт Марийский путепровод. А на Сарептском мосту из-за реконструкции сузили полосы для движения до зимы.