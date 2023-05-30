В Волжском столкнулись две маршрутки и легковушка

Фото: администрация Волжского.

Сегодня, 30 мая, в Волжском столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-спутника, в ДТП пострадал один человек. Авария произошло около девяти часов утра в поселке Краснооктябрьском на улице Ташкентская.

Фото: администрация Волжского.

У дома №5 столкнулись маршрутки № 44 и №105а, а также легковушка. Один микроавтобус от сильного удара перевернулся. На место приехали скорая, полицейские и спасатели.

- По предварительным данным одному из пассажиров потребовалась помощь медиков. На месте работают представители экстренных служб, - уточнили в администрации Волжского.