В Волгограде улицу Краснознаменскую полностью благоустроят в 2024 году

Внутри кипит работа, в следующем году благоустройство начнется и вокруг. Фото: АВО

Утром 30 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в бывшем кинотеатре «Победа», проинспектировал ход реконструкции и заявил, что в 2024 году улицу Краснознаменскую от улицы Глубокоовражной до проспекта Ленина ждет комплексное благоустройство. Об этом сообщили в администрации региона.

- Давайте в следующем году возьмем улицу Краснознаменскую и сделаем ее целиком: асфальтовое покрытие, трамвайные пути, вся пешеходная зона от Глубокоовражной до проспекта Ленина с малыми формами, озеленением. Не будем размениваться и частями делать, – заявил губернатор Андрей Бочаров и попросил чиновников в ближайшее время представить свои предложения.

В будущем «Доме детства» кипит работа, идет внутренняя отделка. Объект готов на 70%. Задача строителей - до конца года завершить общестроительные работы и установить оборудование. По словам Бочарова, осенью к работе подключится коллектив кукольного театра, который переедет в здание после ремонта.