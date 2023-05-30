В центре Волгограда в резко остановившемся автобусе упала 54-летняя пассажирка Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 29 мая, в центре Волгограда в салоне автобуса пострадала пассажирка. Авария произошла на улице Хиросимы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 15.15 часов 24-летняя девушка за рулем «Киа Рио» проезжал мимо дома №60 на улице Нурадилова.

- Перед поворотом на Хиросимы не заняла крайнее правое положение, чем создала помехи при движении автобусу «Лиаз», в результате чего при торможении в салоне автобуса произошло падение 54-летней пассажирки, - уточнили в пресс-службе полиции региона.

Женщин оказали необходимую медицинскую помощь, ее доставили в больницу.