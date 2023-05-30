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НовостиОбщество30 мая 2023 6:22

В первый день лета в волгоградских магазинах опечатают прилавки с алкоголем

В Волгоградской области запретят продажу алкоголя 1 июня 2023
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
1 июня в Волгограде и области запретят продажу алкоголя

1 июня в Волгограде и области запретят продажу алкоголя

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области 1 июня 2023 года будет действовать «сухой закон». Будет запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе пива, в связи с Международным днем защиты детей. Ограничения будут введены согласно региональному закону.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облпромторге и ТЭК, в соответствии с действующим законодательством ограничение розничной продажи алкогольной продукции 1 июня установлено круглосуточно. Предприниматели, которые проигнорируют запрет, могут нарваться на штраф в 50 тысяч рублей.

Ограничения на продажу алкоголя не будут распространяться 1 июня на заведения общепита – бары, кафе, рестораны.

Напомним, в Волгоградской области есть несколько дней в течение года, когда вводится запрет на продажу спиртных напитков в магазинах. Ограничения вводятся 25 января, на Последний звонок, 1 июня, День молодежи, 1 сентября.