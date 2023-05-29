Кассационный суд выпустил на свободу волгоградского предпринимателя Романа Себекина

Романа Себекина в узких кругах называют "мусорным королем". ФОТО: личный архив

Второй Кассационный суд Москвы выпустил на свободу волгоградского предпринимателя Романа Себекина, который был осужден в феврале 2022 года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Роман уже находится в Волгограде и намерен в дальнейшем отстаивать свои права в Верховном суде, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщила жена предпринимателя Кристина Себекина.

– Статью переквалифицировали, дело закрыли за истечением сроков давности, - пояснила супруга осужденного предпринимателя.

Напомним, Роман Себекин занимался переработкой пластиковых отходов. От фонда соцпрограмм «Наше будущее» предприниматель выиграл грант в размере пять миллионов рублей на воплощение своего экологического проекта, но он решил их потратить на другой свой экологический проект, который не выдвигал на грант. Таким образом, Романа осудили на два года исправительной колонии общего режима по статье «Мошенничество в особо крупном размере».