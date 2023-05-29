На западе Волгограда начали строить новую дорогу

В Дзержинском районе начали строить новую дорогу Фото: Мария ЛЕНЦ

Подрядчик приступил к строительству новой дороги в Дзержинском районе Волгограда. Она станет продолжением улицы Симонова от бульвара 30-летия Победы до проспекта Жукова. Протяженность участка составит 620 метров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.

- На подготовительном этапе рабочим предстоит провести вертикальную планировку участка, разработать котлован для устройства основания, - отметили в мэрии.

Новую дорогу возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Обещают, что проезжая часть будет оснащена ливневками, парковочными карманами. Рабочие уложат два слоя асфальта, смонтируют освещение, благоустроят прилегающую территорию. Строительство магистрали обойдется в 168 миллионов 747 тысяч рублей. Подрядчиком выступает ЗАО «Строительное монтажное управление-4». Работы должны завершиться до 1 октября 2024 года.