В Волгограде судят мужчину за сообщение о ложном теракте в отделении полиции

Суд вынесет приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 мая в Краснооктябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который ранее сообщил о ложном теракте в отделении полиции. Мужчина был пьян и при задержании угрожал стражам порядка. Ему грозит наказание по двум статьям. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, волгоградец позвонил на «112» и решил пошутить.

- Также мужчина нарушал общественный порядок. Полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, потребовали от подсудимого прекратить хулиганские действия, на что последний высказался грубой нецензурной бранью и угрожал применением насилия, - уточнили в суде.

Заседание суда состоится 7 июня.