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НовостиПроисшествия29 мая 2023 14:33

В Волгограде судят мужчину за сообщение о ложном теракте в отделении полиции

Также подсудимый угрожал стражам порядка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынесет приговор.

Суд вынесет приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 мая в Краснооктябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который ранее сообщил о ложном теракте в отделении полиции. Мужчина был пьян и при задержании угрожал стражам порядка. Ему грозит наказание по двум статьям. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, волгоградец позвонил на «112» и решил пошутить.

- Также мужчина нарушал общественный порядок. Полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, потребовали от подсудимого прекратить хулиганские действия, на что последний высказался грубой нецензурной бранью и угрожал применением насилия, - уточнили в суде.

Заседание суда состоится 7 июня.