Лето в Волгоградской области начнется с похолодания до +10 градусов

Первый день лета будет с прохладцей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Через несколько дней на календаре будет уже лето. Однако оно начнется с прохладной погоды в Волгоградской области. 1 июня местами похолодает до +10 градусов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В первый день лена будут кратковременные дожди и грозы, в районах региона ляжет туман. Северо-западный ветер подует со скоростью 8-13 м/с. По области температура воздуха в ночь на 1 июня будет +13...+18º, при прояснении +10º, днем +20...+25º. В Волгограде ночью +14...+16º; днем +23...+25º.

В оставшиеся дни мая будет жарче, хотя прогнозируются кратковременные дожди. По области температура воздуха в дневные часы 30 и 31 мая будет подниматься до +33 градусов, по ночам +14...+19º. В Волгограде будет от +16 до +20 градусов в ближайшие две ночи, днем +26...+31º.