В Волгограде до основания снесли здание легендарного Морятника

Так Морятник выглядит сейчас. ФОТО: Алексей Цуканов

В Волгограде окончательно разобрали здание полуразрушенного бассейна, которое жителям города больше известно как Морятник. Заброшка в пойме реки Царицы долгие годы оставалась неприкаянной, однако в этом году ее выкупила компания-подрядчик «Пересвет-Юг» и приступила к ее благоустройству. На сегодняшний день, 29 мая, от здания остались одни воспоминания

- Сегодня к нам приехала дробилка, измельчаем остатки мусора. Дробим фундамент, - рассказал volgograd.kp.ru генеральный директор «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

Напомним, что 29 марта стало известно, что легендарный в кругах бывших и нынешних неформалов Морятник будет в ближайшие месяцы снесен. Здание обнесли забором и начали разгребать накопившийся десятками лет мусор. На месте снесенного заброшенного бассейна собираются построить современный технопарк – филиал московского «Сколтеха».