В Волгограде в соцучреждение попала партия опасной говядины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию опасной говядины, которая попала в социальное учреждение города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ИП намеренно направил некачественный продукт в организацию. Выявить это удалось в ходе мониторинга системы «Меркурий».

- ИП были оформлены производственные сертификаты на неупакованную мясную продукцию (говядина) в количестве более 21 кг, что может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции животного происхождения, - уточнили в ведомстве.

Предприниматель нарушил законодательство и ряд требований. Россельхознадзор выдал предостережение, а также направил материалы проверки в органы внутренних дел, прокуратуры и социальной защиты населения региона.