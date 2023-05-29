Более 3 тыс. квадратных метров брусчатки уложили вдоль улицы Титова в Волгограде

Бульвар вдоль улицы Титова заметно преобразился Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда продолжается благоустройства бульвара вдоль улицы Титова. Сейчас рабочие завершают укладку плитки – на данный момент уложено 3000 квадратных метров. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Сейчас рабочие прокладывают линии освещения, готовят участки к укладке газона. В зеленой зоне уже высадили более 600 саженцев катальпы и кустов бирючины, а также более 1500 роз. Десятки молоденьких саженцев каштанов дополнили существующую аллею. На бульваре уже работает поливная система, которая ухаживает за растениями.

Напомним, реконструкция бульвара по улице Титова идет очень давно и мучительно. Так, в апреле, здесь зачем-то начали перекладывать прошлогодний асфальт, а над брусчаткой рабочие колдуют уже около месяца.