23-летний волжанин ножом убил свою 49-летнюю сожительницу и украл ее украшения

Следственный комитет завел уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области заведено уголовное дело из-за убийства женщины. 28 мая в квартире дома №14а по улице Кирова в Волжском между 23-летним и 49-летней сожителями произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек схватил нож и нанес женщине не менее 30 ударов. От многочисленных ран волжанка скончалась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- Скрываясь, злоумышленник забрал с места происшествия мобильный телефон, украшения и денежные средства, принадлежащее потерпевшей, - отметили в следкоме.

Женщину мертвой нашла ее дочь, которая вызвала полицию. Молодой человек скрывался недолго, его нашли и задержали. Проводятся следственные действия. Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.