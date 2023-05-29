Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 10:50

23-летний волжанин ножом убил свою 49-летнюю сожительницу и украл ее украшения

Скрыться от полицейских подозреваемому не удалось
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следственный комитет завел уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области заведено уголовное дело из-за убийства женщины. 28 мая в квартире дома №14а по улице Кирова в Волжском между 23-летним и 49-летней сожителями произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек схватил нож и нанес женщине не менее 30 ударов. От многочисленных ран волжанка скончалась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- Скрываясь, злоумышленник забрал с места происшествия мобильный телефон, украшения и денежные средства, принадлежащее потерпевшей, - отметили в следкоме.

Женщину мертвой нашла ее дочь, которая вызвала полицию. Молодой человек скрывался недолго, его нашли и задержали. Проводятся следственные действия. Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.