Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции цирка Волгограда

Цирк в Волгограде планируют отреконструировать к 2025 году Фото: Екатерина СИМОХИНА

Проект реконструкции Волгоградского государственного цирка одобрила Главгосэкспертиза России. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. Цирк в Волгограде впервые будет капитально отремонтирован за более чем полувековую историю.

После масштабной реконструкции площадь здания увеличится и составит более 10 тысяч квадратных метров. Помещения сделают просторнее, в цирке будет современная отделка, новые инженерные коммуникации. Зрительный зал будет оснащен новым светотехническим и технологическим оборудованием. Более комфортными станут условия содержания цирковых животных.

Проектированием, а также самой реконструкцией занимается ООО «Наследие». Стоимость всех работ составила 1 миллиард 99 миллионов 685 тысяч рублей. Планируется, что реконструкция цирка в Волгограде завершится до 2025 года.