В Волжском ищут пропавшую школьницу с пирсингом в носу и брови

Фото: УМВД Волжского.

Полиция Волжского просит оказать помощь в поиске 14-летней Анастасии Царева, которая пропала 25 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, школьница проживает на улице Нариманова. В тот день она не вернулась домой. На вид Насте 14-15 лет, у нее худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза, рост около 160 сантиметров. Из особых примет - пирсинг в носу и в левой брови.

- Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам полиции, - обратились к жителям полицейские.

Контакты для связи: 8(8443) 51-15-35- дежурная часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Волжскому или 02. Также можно обратиться по телефону +7 927 251 90 59 (сотрудник полиции).