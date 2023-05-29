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НовостиОбщество29 мая 2023 9:54

В Волгоградской области фермеры получили более 2 млрд рублей господдержки

Активно продолжается посевная компания
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Продолжают высаживать кормовые и овощные культуры

Продолжают высаживать кормовые и овощные культуры

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

С начала 2023 года в Волгоградской области свыше 2 миллиардов рублей было направлено на поддержку аграриев. На данный момент в регионе завершаются весенние полевые работы, общая площадь посева составила 3,3 миллиона гектаров. Эти и многие другие вопросы агропромышленности обсудил сегодня, 29 мая, глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании, как сообщает пресс-служба администрации области.

- Сев яровых зерновых культур уже обеспечен на 100% запланированных площадей, технические культуры засеяны на территории 90% от плана, — отметил Андрей Бочаров.

На сегодняшний день завершается сев по кукурузе и подсолнечнику, продолжается высадка кормовых и овощных культур, картофеля и бахчевых. Состояние озимых культур оценивается хорошее и удовлетворительное.