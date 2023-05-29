Под Волгоградом нашли тело без вести пропавшего пенсионера

СК проводит проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту гибели 69-летнего жителя региона, найденного мертвым в поле. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, тело обнаружили в 4,5 километров от города Котово. Ранее мужчина проживал там, а 12 мая ушел из дома и не вернулся.

Родственники обратились в правоохранительные органы, однако поиски не приносили результатов.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, организована проверка, - уточнили в СУ СКР по Волгоградской области.

Выясняются обстоятельства гибели мужчины.