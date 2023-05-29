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НовостиПроисшествия29 мая 2023 9:05

Под Волгоградом нашли тело без вести пропавшего пенсионера

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту гибели 69-летнего жителя региона, найденного мертвым в поле. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, тело обнаружили в 4,5 километров от города Котово. Ранее мужчина проживал там, а 12 мая ушел из дома и не вернулся.

Родственники обратились в правоохранительные органы, однако поиски не приносили результатов.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, организована проверка, - уточнили в СУ СКР по Волгоградской области.

Выясняются обстоятельства гибели мужчины.