В Волгоградской области пьяный тракторист сломал шею на работе

Следователи выясняют все обстоятельства. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Пьяный 61-летний тракторист-машинист покалечился на работе, поскользнувшись и упав на бетонный пол. Мужчина получил закрытую спинномозговую травму с переломом шейного позвонка. ЧП случилось в хуторе Волоцкий Чернышковского района Волгоградской области 16 марта. Спустя два месяца следователи Суровикинского МрСО возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Как установили следователи, мужчина был допущен до выполнения обязанностей, несмотря на его нахождение в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, серьезную травму 61-летний тракторист-машинист получил, когда пытался поправить петлю, стоя на втором ряду мешков с селитрой и тянувшись к третьему. Но, будучи нетрезв, не удержал равновесие и упал.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Действия или бездействие тех, кто отвечал за соблюдение техники безопасности, получат юридическую оценку.