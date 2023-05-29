Под Волгоградом мужчина отправится за решетку на 7,5 лет за убийство сожительницы топором

Свою вину преступник полностью признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городищенском районном суде Волгоградской области вынесли приговор 59-летнему местному жителю, который свою сожительницу топором. О произошедшем рассказал сам преступник, пришедший каяться в правоохранительные органы, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Все произошло 30 июня 2022 года в одном из СНТ Городищенского района. В этот вечер мужчина поссорился со своей сожительницей, после чего она пошла спать, а он зарубил ее топором. После этого он спрятал труп в погребе своего дома, но так как родственников у женщины не было, то ее исчезновения никто не заметил и не подавал заявление в полицию.

Мужчину замучила совесть и спустя три месяца после произошедшего, он пришел в полицию и во всем признался. Помимо этого, во время осмотра дома у подсудимого был обнаружен хранившийся порох.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы исправительной колонии строгого режима.